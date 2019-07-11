Путин и Зеленский во время первого разговора общались на русском языке

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO, © Alexei Druzhinin / Sputnik /Kremlin Pool Photo via AP

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора общались на русском языке. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле заявили, что главы двух государств обсудили вопросы урегулирования на Юго-Востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

В пресс-службе Зеленского подтвердили, что среди прочего президенты РФ и Украины обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате".

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