Пресс-служба Зеленского раскрыла детали его первого разговора с Путиным

По версии украинской стороны, ключевым вопросом стало освобождение моряков–участников провокации в Керченском проливе.

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского раскрыла детали его первого разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Там подтвердили, что стороны, среди прочего, обсудили продолжение переговоров в нормандской формате. Однако украинская сторона все же сделала акцент на задержанных моряках.

— Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ, — информирует администрация Зеленского в Facebook.

Отметим, что телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером в четверг по инициативе украинской стороны. Это первый контакт Путина с руководством Незалежной после смены власти в этой стране.

К слову, буквально за несколько часов до этого Путин прокомментировал Лайфу предложение Зеленского о переговорах в Минске. Он посчитал эту идею интересной, отметив, что Россия со своей стороны никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.