Суд оставил под арестом задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Постановление нижестоящей инстанции осталось в силе — военные будут находиться под стражей минимум до 24 июля.

Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящего суда и отклонил жалобы на продление срока ареста восьмерых украинских моряков, задержанных в Керченском проливе во время провокации в ноябре прошлого года. Как уточнили в пресс-службе суда, все 24 задержанных моряка остаются под стражей.

— Постановление Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей до 24 июля оставлено без изменения, — сказала собеседница РИА "Новости".

Отметим, само заседание проходило в закрытом режиме. Касалось оно командира и троих моряков украинского буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки. Также в СИЗО остаются командир и моряки украинского корабля "Никополь" Богдан Небылица, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло и Владимир Лисовой.

На прошлой неделе аналогичные решения Мосгорсуд принял в отношении остальных 16 моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. Трое из них оказались сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации.

Позднее Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива после провокации со стороны Киева с незаконным пересечением границы РФ. В МИД РФ отметили, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать данную ситуацию. В свою очередь, как сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение решения трибунала может стать шагом к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой.