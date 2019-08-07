"Держит оборону". Сторонники Атамбаева опровергли информацию о его задержании

Ситуация в Кой-Таше накалена до предела, число раненых растёт, а о судьбе бывшего президента поступает противоречивая информация.

Сторонники Алмазбека Атамбаева, которые находятся в резиденции в Кой-Таше, опровергают информацию о задержании бывшего президента. Об этом сообщает местное информационное агентство 24kg. Источники журналистов утверждают, что Атамбаев продолжает обороняться в своём доме.

В пользу этого сценария говорит и тот факт, что спецоперация у резиденции политика всё ещё продолжается. Местные жители сообщают, что в Кой-Таше отключили свет, наблюдаются перебои со связью, а на улицах около резиденции слышны выстрелы.

Депутат местного парламента Ирина Карамушкина в интервью Sputnik также заявила, что Атамбаева не задерживали и он всё ещё находится в Кой-Таше.

Напомним, что штурм резиденции Атамбаева начался сегодня вечером и продолжается уже несколько часов. Сторонники бывшего президента пытаются отбить его у силовиков, кидают камни и строят баррикады. Ранения получило уже более 10 человек.

Атамбаева обвиняют в коррупции и превышении должностных полномочий. Но сам политик уверен: всё это — происки нынешнего руководства страны.