Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $57 за баррель

Это случилось в том числе на фоне напряжения торговых отношений между США и Китаем.

Стоимость барреля североморской нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 4 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:50 по по московскому времени подешевели на 3,63% и составили 56,76 доллара за баррель.

Это происходит на фоне напряжения отношений США и КНР, а также в ожидании статистики по запасам нефти в США.

Ранее Лайф сообщал, что США и Саудовская Аравия обсудили дестабилизирующие действия Ирана на рынке нефти.