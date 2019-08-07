Зеленский пообещал украинцам вернуть Крым

Также он выразил надежду, что в скором будущем в истории полуострова будут "только счастливые праздники".

Президент Владимир Зеленский заверил, что Крым вернётся в состав Украины. Такое заявление он сделал в ходе встречи с украинской общиной в Анкаре.

— Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в состав Украины и разъединённые крымско-татарские семьи соберутся за одним столом, — передаёт его слова "Интерфакс-Украина".

Украинский лидер отметил, что планирует сделать упрощённым процесс получения гражданами Украины разрешения на посещение родственников на полуострове. Также он надеется, что в скором будущем в истории Крыма будут "только счастливые праздники".

Ранее Лайф опубликовал видео на котором Зеленский заблудился у президентского дворца во время визита в Турцию.