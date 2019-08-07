В Бишкеке в ходе столкновений со сторонниками Атамбаева погиб спецназовец

Ещё один боец ГКНБ находится в тяжёлом состоянии, у него также огнестрельное ранение.

В Бишкеке скончался сотрудник спецназа Госкомитета нацбезопасности, который участвовал в операции по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в Минздраве республики.

— Два спецназовца получили огнестрельные ранения. Один из них умер, получил травму, несовместимую с жизнью. Пуля пробила ему сердце и лёгкие, — приводит Akipress слова Садырбека Джумабекова, директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

По его словам, второй раненый боец в тяжёлом состоянии. Из его тела вытащили пулю.

В Минздраве рассказали, что общее число пострадавших в столкновениях превысило 20 человек.

Ранее в столице страны был поднят по тревоге личный состав МВД. Сейчас ситуация в городе спокойная.

Напомним, Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год. Он лишён неприкосновенности и статуса экс-президента. Такое решение в конце июня принял парламент. Бывшего главу государства подозревают в коррупции: махинациях с землёй, финансированием реконструкции ТЭЦ Бишкека и не только.

Сам Атамбаев заявляет, что всё это — происки нынешнего руководства страны, попытки нейтрализовать его как политического оппонента. Он предупреждал, что готов оказать вооружённое сопротивление при попытке его задержания. Сторонники политика опровергли сообщения, что он был задержан. Вскоре он сам вышел к ним.