СМИ назвали имена возможных кандидатов на пост посла США в России

Американский президент Дональд Трамп пока не определился с преемником нынешнего главы дипмиссии.

Возможными кандидатами на пост посла США в России после ухода Джона Хантсмана являются американский спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биган и посол США в Германии Ричард Гренелл, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Биган уже имел опыт работы в России, поскольку был вице-президентом Ford Motor Co., которая в том числе вела бизнес и с Москвой. Что касается Гренелла, то, по информации источника газеты, он не заинтересован должностью главы американской дипмиссии в России.

При этом уточняется, что американский президент Дональд Трамп пока не определился с преемником Хантсмана.

Ранее СМИ обнародовали копию письма Джона Хантсмана Дональду Трампу об отставке, датированного 5 августа. В Посольстве США подтвердили информацию о скорой отставке американского посла. В российском МИД Хантсмана оценивают как профессионала, которому, возможно, помешала реализовать потенциал двусторонних отношений сложная политическая ситуация в самих США.