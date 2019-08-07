Эрдоган заявил, что Турция не признаёт воссоединение Крыма с Россией

По его словам, Анкара продолжит считать приоритетом защиту прав крымских татар и сохранение их национальной идентичности.

Турция не признаёт включение Крыма в состав России и продолжит защиту прав крымских татар, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре.

— Сегодня я ещё раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины, — приводит слова Эрдогана РИА "Новости".

По его словам, Анкара не признала и не признает Крым за Россией.

— Крымские татары — это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашим приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности, — сказал турецкий лидер.

Он также выразил надежды на скорое окончание конфликта в Донбассе. Эрдоган отметил, что Турция поддерживает Минский процесс и миссию ОБСЕ, в которой присутствуют турецкие дипломаты.

— Вчера мы узнали, что на востоке Украины погибло четверо военнослужащих. Я приношу соболезнования президенту Украины и её народу, — добавил президент Турции.

Ранее во время встречи с украинской общиной в Анкаре Владимир Зеленский заявил, что вернёт Крым украинцам.