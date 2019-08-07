Зеленский пригласил Эрдогана на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложил ему приехать с визитом на Украину.
— Я приглашаю посетить Украину вас и ваших коллег, — сказал Зеленский на совместном брифинге по окончании встречи.
Он также поблагодарил турецкого лидера за оказанное гостеприимство и отметил, что сторонам удалось достичь взаимопонимания и "заложить хороший фундамент" для дальнейшего сотрудничества.
Кроме того, Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины. И заявил, что ожидает активного участия турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который он планирует провести "уже осенью в Мариуполе".
Ранее Лайф сообщал, что президент Турции заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией.
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