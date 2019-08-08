Водитель упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса был трезв

Водитель экскурсионного автобуса, упавшего в обрыв под Новороссийском в Краснодарском крае, был трезв. Об этом Лайфу сообщили источники в полиции.

Как сообщил один из очевидцев произошедшего в "Инстаграме", автобус, по всей видимости, был неисправен.

— Проезжая перекрёсток, данный автобус, уже виляя, выехал на встречную полосу. Автобус просто нёсся, у него что-то стрельнуло с левой стороны — и он снёс авто и ушёл в обрыв, — пишет в комментариях пользователь ki0604.

СКР возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, автобус столкнулся с другим автомобилем и улетел в обрыв вечером 7 августа. По последним данным, в результате погибло три человека, пострадало 42. Всего в автобусе был 41 человек, включая водителя и гида, в легковушке — четыре человека. На месте работают следователи СКР, также там присутствует первый вице-губернатор края.