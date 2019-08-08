СМИ: Минобороны сформирует спецподразделения антихакеров

В такие подразделения будут входить только офицеры со специальным техническим образованием.

Минобороны России сформирует особые подразделения для защиты "военного Интернета", сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации издания, специальные части будут искать и нейтрализовывать виртуальные угрозы, уже разработано программное обеспечение для защиты локальных сетей. Благодаря новой системе получить доступ к сети извне будет практически невозможно.

В ведомстве также отметили, что в такие подразделения будут входить только офицеры со специальным техническим образованием.

Вооружённые силы РФ приступили к созданию суверенного Интернета в 2019 году. Закрытая система обмена цифровой информацией называется мультисервисной транспортной сетью связи (МТСС).

Ранее в Минобороны протестировали работу "военного Интернета".