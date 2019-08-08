Американец подал в суд на Apple за прослушивание разговоров Siri

Имя заявителя не сообщается, однако известно, что он является опекуном несовершеннолетнего и оба используют iPhone.

Американец подал в суд на компанию Apple, обвинив её в нарушении законов штата Калифорния об охране частной жизни, запрещающих вести запись разговоров без разрешения, сообщает агентство Bloomberg.

Иск направили в суд города Сан-Хосе 7 августа. Имя заявителя не сообщается, однако известно, что он опекун несовершеннолетнего, причём оба являются пользователями iPhone.

Несмотря на то что в пользовательском соглашении Apple указано, что человек даёт разрешение на запись, активировав голосового помощника Siri словами "эй, Сири", истец утверждает, что активация может произойти и от других звуков, в частности от звука застёгивающейся молнии или при подъёме руки.

Недавно Apple приостановила программу, в рамках которой прослушивались части команд пользователей Siri с целью улучшения работы помощника.