СМИ: Netflix и сценаристы "Игры престолов" заключили контракт на $200 млн

Сервис победил The Walt Disney Company и Amazon в конкурентной борьбе за сотрудничество с авторами.

Сценаристы телесериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс подписали многолетний контракт с сервисом Netflix на съёмки фильмов и телешоу. По данным журнала The Hollywood Reporter, сумма сделки составляет 200 миллионов долларов.

Издание приводит выдержку из совместного заявления Бениоффа и Уэйсса, в которой выражается благодарность телеканалу HBO за десять лет работы.

Кроме того, сценаристы телесериала сообщили, что в течение нескольких месяцев много общались с вице-президентами Netflix Синди Холлэнд и Питером Фридлендером, а также с главным финдиректором сервиса Тедом Сарандосом и продюсером Скоттом Стубером.

— Мы с ними помним одни и те же отрывки из фильмов 1980-х, нам нравятся одни и те же книги, — отметили авторы заявления.

Они назвали Netflix беспрецедентным предприятием. По информации журнала, сервис победил The Walt Disney Company и Amazon в конкурентной борьбе за сотрудничество со сценаристами.

Ранее в Сети появился первый тизер сериала "Ведьмак" от Netflix.