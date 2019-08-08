Названы любимые породы кошек у россиян

Безусловно, все без исключения котики милые, пушистые (кроме сфиксов) и прекрасные, однако даже тут можно найти тех, кому любви досталось больше остальных, говорится в исследовании портала Mail.ru, которое приводит ТАСС.

Так, самыми любимыми оказались питомцы породы "кошка", или любое беспородное животное, которого согласились взять домой больше половины опрошенных — 55%. На втором месте идут британцы — 11%, на третьем шотландцы — 8%. Четвёртое место заняла порода мейн-кун — 3%, замыкает пятёрку сибирская кошка, набравшая 3%.

Несмотря на то что общее количество кошатников превалирует в российских столицах, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге, звание "кошколюбивого" города остаётся за Иваново, Уфой, Казанью, Барнаулом и Самарой — здесь домашних кошек больше, чем собак.

Самыми же популярными кличками являются Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася. У котов мужского пола уверенно лидирует Барсик, за ним идут Кузя, Вася, Сёма и Рыжик.

Опрос проводился по случаю Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа. Специалисты проекта проанализировали данные около 18 тысяч владельцев кошек.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве нашли самого грустного кота, который ищет дом.