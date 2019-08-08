Синоптики пообещали тёплую, но дождливую погоду в Москве

И тепло, и мощные грозовые облака с собой несёт сектор активного атлантического циклона.

В столице ожидается ощутимое изменение температурного фона: столбики ртутного термометра поползут вверх, благодаря чему в Москве установится долгожданное тепло. Однако ближе ко второй половине дня солнечную и комфортную погоду сменят интенсивные ливневые дожди. Такой прогноз на 8 августа даёт центр погоды "Фобос".

— Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором активного атлантического циклона, несущего с собой к вечеру мощные грозовые облака высотой до 10–12 км, — поясняют синоптики.

Днём в Москве ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +26°, в Московской области воздух прогреется до +22…+27°. Вечером местами пройдут ливни с грозами.

Ветер южной четверти, 4–9 метров в секунду, порывистый при грозе. Что касается атмосферного давления, то оно составит 737 мм рт. ст.

А ранее метеорологи объяснили аномальную погоду в России "небесной механикой".