На берегу Аляски обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

Несмотря на то что она провела в море целых 50 лет, бумага хорошо сохранилась, благодаря чему письмо удалось прочесть.

Житель Аляски Тайлер Иванофф нашёл бутылку с советской "капсулой времени", которая была запечатана ещё в 1969 году. Фотографию находки он опубликовал на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Американец попросил фолловеров перевести загадочное послание, заключённое в бутылку из-под "Советского шампанского". За 50 лет странствий записка отлично сохранилась и активные интернет-пользователи помогли Иваноффу прочесть письмо от служащих русского флота Дальневосточного пароходства.

— Кто найдёт эту бутылку, просим сообщить по адресу: город Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. п/б "Сулак" — всему экипажу, — говорилось в сообщении.

Также отправитель послания передал всем привет и пожелал тому, кто обнаружит бутылку, "хорошего здоровья и долгих лет жизни".

Пользователи Сети из разных стран мира отреагировали на необычную находку Тайлера. Многие выразили надежду на то, что американец свяжется с отправителем, а также "примет эстафету" и выбросит в океан бутылку, но уже со своим посланием.

Ранее Лайф писал, что в Калифорнии мужчина нашёл бутылку с посланием с Гавайских островов, которая провела в Тихом океане более десяти лет.