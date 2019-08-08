Атамбаев признался, что стрелял во время штурма его особняка

По словам бывшего лидера Киргизии, ни у кого из его сторонников не было даже рогатки.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что открыл стрельбу во время штурма его особняка в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. Бывший глава государства заверил, что "старался не попадать" в людей.

— У моих сторонников не было даже рогатки, это всё врут по телевизору... Оружие было только у меня. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж, пять-шесть раз вверх. Я старался ни в кого из ребят не попадать, — рассказал Атамбаев журналистам.

Политик также выразил готовность содействовать освобождению бойцов спецподразделения "Альфа", которые были задержаны его сторонниками во время штурма и сейчас находятся под охраной в особняке.

Вечером 7 августа спецназ "Альфа" начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в Кой-Таше по обвинению в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. На помощь экс-президенту пришли несколько сотен сторонников, которые вступили в столкновение с силовиками и отбили политика. В ходе операции были взяты в заложники несколько спецназовцев.

По последним данным, во время штурма особняка Атамбаева пострадало 52 человека. Один из бойцов "Альфы" был застрелен, ещё один находится в тяжёлом состоянии.