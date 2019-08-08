Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом

Изначально доктора решили, что пострадавшие отравились угарным газом, однако позднее эта версия была опровергнута.

В Челябинской области две женщины и три ребёнка пострадали от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Инцидент произошёл в городе Карталы утром в четверг, 8 августа. По факту интоксикации в больницу поступило обращение от матери с тремя детьми в возрасте от 5 до 18 лет. Все пострадавшие, включая ещё одну взрослую женщину, были доставлены в отделение Карталинской городской больницы.

При этом сначала врачи предполагали, что семья отравилась угарным газом, однако впоследствии медики заявили, что речь идёт о неизвестном ядовитом веществе.

— Состояние у всех стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — цитирует издание пресс-службу ведомства.

По факту происшествия следственные органы проводят проверку. Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

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