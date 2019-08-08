Росстат сообщил о подорожании хлеба

Причём больше всего прибавил в цене именно чёрный хлеб. Любителям ржаного придётся выложить в среднем 50,54 рубля за килограмм.

Росстат зафиксировал подорожание хлеба в российских магазинах. Как говорится в отчёте на сайте ведомства, за семь месяцев текущего года средний ценник на этот товар вырос на 7,7% по отношению к аналогичному периоду в 2018-м. Выходит, что стоимость хлеба у нас росла быстрее инфляции: индекс потребительских цен составил 5%.

К слову, чёрный хлеб, по данным Росстата, подорожал больше всего: цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм (что на 9,6% дороже, чем в прошлом году). Белый хлеб подорожал на 8,3%, а серый — на 7,4%.

Отметим, что о грядущем росте цен на хлеб "Руспродсоюз" предупреждал ещё зимой. По их данным, зерно подорожало из-за сокращения урожая со 135,4 млн тонн в 2017 году до 110 млн тонн в 2018-м.

Ранее Росстат рассказал, какие продукты за последний месяц, напротив, подешевели. В этом списке оказались капуста, огурцы, бананы и другие наименования. А вот яблоки, пшено и сыры прибавили в цене.