Глава ГКНБ Киргизии пожалел, что запретил стрелять на поражение

Руководитель госкомитета заявил, что сторонники политика оказали сопротивление с помощью огнестрельного оружия, камней и арматуры.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев пожалел о том, что не разрешил бойцам спецназа открыть огонь на поражение во время операции по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента республики.

— Атамбаев не подчинился законным требованиям и укрылся в специальном укреплённом помещении своего дома. Это не дом, это крепость, бункер... Его сторонники оказали вооружённое сопротивление с применением огнестрельного оружия, камней и других предметов типа арматур, — сказал Опумбаев. — Честно говоря, я жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение.

По словам Опубмаева, силовики не ожидали, что Атамбаев окажет сопротивление. Спецназ был направлен в Кой-Таш не для проведения боевой операции, а для привода политика на допрос в МВД. Глава ГКНБ добавил, что готов уйти в отставку и уже сообщил об этом президенту Сооронбаю Жээнбекову. По его словам, киргизский лидер не захотел его отпускать.

Вечером 7 августа спецназ "Альфа" начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в Кой-Таше по подозрению в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. На помощь экс-президенту пришли несколько сотен сторонников, которые вступили в столкновение с силовиками и отбили политика. В ходе операции были взяты в заложники несколько спецназовцев. Сам Атамбаев признался, что стрелял во время штурма его особняка.

По последним данным, в результате противостояния спецназа и сторонников политика пострадало 52 человека. Один из бойцов "Альфы" был застрелен, ещё один находится в тяжёлом состоянии.