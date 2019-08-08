Лайф публикует видео с замером радиации в Северодвинске после ЧП на полигоне

Дозиметр показал 12 микрорентген в час, что находится в пределах допустимых показателей.

Радиационный фон в Северодвинске, где произошёл взрыв на территории военного полигона, находится в пределах нормы. Житель города несколько раз измерил уровень радиации в городе, чтобы прекратить слухи на данный счёт.

— Дозиметр показал 12 микрорентген в час. Абсолютная норма, всё в порядке, — констатировал собеседник Лайфа.

Ранее Лайф сообщал, что на территории военного полигона под Северодвинском произошёл взрыв во время испытания ракетного двигателя. Два человека погибли.