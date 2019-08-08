У берегов России впервые выловили гигантского сельдяного короля

Согласно древним японским легендам, редкий вид рыбы является предвестником жутких цунами и землетрясений.

Жители Приморья обнаружили в районе косы Назимова в Хасанском районе гигантскую рыбу, которая ранее не заплывала в акватории России, — сельдяного короля.

Трёхметрового глубоководного сельдяного короля в бухте Паллада нашёл местный житель Владимир Тарасов, как рассказала в соцсетях его знакомая. Мужчине удалось голыми руками поймать рыбу, имеющую необычную форму и окрас. Сфотографировавшись с необычным гостем, мужчина отпустил его обратно в море.

— У неё были страшные усы, думали, ядовитая. <...> Когда плывёт, кажется, какое-то чудовище. Глаза, как у зверя, в воде блестит, как зеркало, — цитирует РИА "Новости" очевидца события Антонину Тунык.

В свою очередь доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков уверяет, что находка жителей Приморья не является опасной или ядовитой. Напротив, специалист считает, что за данным видом рыбы "с радостью готов поехать" любой из специалистов по ихтиологии, поэтому встреча с сельдяным королём в России является действительно историческим событием.

— За сельдяным королём любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света. Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить как новый вид для фауны Российской Федерации, — сказал Раков в интервью "Вестям Приморья".

Примечательно, что сельдяной король, или обыкновенная ремень-рыба, или ремнетел, — морская рыба, которая встречается в тёплых, умеренно тёплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также на глубине от поверхности до 500–700 метров, иногда 1000 метров. Сельдяной король внесён в Книгу рекордов Гиннесса, как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Название "сельдяной король" придумали норвежские рыбаки в связи с тем, что рыба встречалась в косяках сельди, а также благодаря огненной гриве из лучей спинного плавника, которая выглядит как корона.

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