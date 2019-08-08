Собянин обратился к москвичам с предупреждением о надвигающемся шторме

24

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" 

По словам столичного градоначальника, в ближайшие сутки на территории города чрезвычайно серьёзно ухудшится погода.

Городские службы Москвы переводятся в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на столицу шторма. Ожидается настолько серьёзное ухудшение погодных условий, что мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно обратился с предупреждением к горожанам и гостям столицы на своей странице в "Твиттере".

— Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с, — написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы призвал граждан избегать во время непогоды нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и ветхими конструкциями.

— Очень прошу быть максимально осторожными. Следите за информацией МЧС, — добавил Собянин.

Как сообщал Лайф, ранее синоптики прогнозировали 8 августа в Москве тёплую погоду с прояснениями. Однако к вечеру четверга ситуация начнёт меняться. Тёплый сектор активного атлантического циклона принесёт мощные грозовые облака высотой до 10–12 км.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×