В центре Бишкека начались столкновения силовиков со сторонниками Атамбаева

Задержанный экс-глава государства находится в здании Госкомитета национальной безопасности.

На площади Ала-Тоо в центре Бишкека собрались сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Протестующие выкрикивают: "Сооронбай, кетсин!" ("Сооронбай, в отставку!"), требуя ухода с поста нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Их пытаются разогнать силовики с использованием светошумовых гранат.

По последним данным, сам Атамбаев переведён из МВД республики в здание Государственного комитета национальной безопасности. К бывшему главе государства пустили только его адвоката Сергея Слесарева.

Напомним, 7 августа спецслужбы Киргизии предприняли попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого действующие власти подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий во время его правления. Однако силовики получили отпор со стороны сторонников бывшего лидера Киргизии и вынуждены были отступить.

Ранее сегодня Атамбаев сдался властям. Во время его задержания местные жители забрасывали правоохранителей камнями и различным мусором. В итоге Атамбаева отвезли в Бишкек, а ярые сторонники последовали за ним.