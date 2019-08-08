Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Турции

Журналистку российского телеканала "Россия" не пропустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который встречался с константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Об этом сообщает "Укринформ".
Инцидент произошёл в четверг, 8 августа, в тот момент, когда лидер Незалежной попрощался с патриархом, дал короткий комментарий журналисту украинского телеканала "1+1" и направлялся к своему автомобилю.
В это время российской журналистке, которая собиралась задать вопрос Зеленскому, преградил путь охранник. Причём сотрудник службы безопасности удерживал женщину вплоть до отъезда президента.
По данным агентства, охранник отказался комментировать инцидент и быстро отбыл вместе с кортежем.
Напомним, что 7–8 августа лидер Незалежной находится с официальным визитом в Турции. В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Зеленский предложил ему приехать с визитом на Украину.
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