Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Турции

Украинский корреспондент благополучно задал вопрос, а вот его коллеге сделать это не дали.

Журналистку российского телеканала "Россия" не пропустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который встречался с константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Об этом сообщает "Укринформ".

Инцидент произошёл в четверг, 8 августа, в тот момент, когда лидер Незалежной попрощался с патриархом, дал короткий комментарий журналисту украинского телеканала "1+1" и направлялся к своему автомобилю.

В это время российской журналистке, которая собиралась задать вопрос Зеленскому, преградил путь охранник. Причём сотрудник службы безопасности удерживал женщину вплоть до отъезда президента.

По данным агентства, охранник отказался комментировать инцидент и быстро отбыл вместе с кортежем.

Напомним, что 7–8 августа лидер Незалежной находится с официальным визитом в Турции. В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Зеленский предложил ему приехать с визитом на Украину.