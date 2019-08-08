Три человека погибли в ДТП с битумовозом под Саратовом

На месте дежурят пожарно-спасательные подразделения, возгорание не зафиксировано.

Авария с участием легковушки Lada Priora и грузовика произошла сегодня около 19:30 на 317-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в районе Песчано-Уметского тракта неподалёку от Саратова, сообщает региональное управление ГИБДД.

По данным полицейских, жертвами аварии стали три человека, их личности выясняются. Погибшие были в легковушке.

Также в региональном управлении ГИБДД добавили, что попавший в ДТП грузовик перевозил горячий битум и вещество вылилось на дорогу. Организован объезд участка аварии, движение регулируют правоохранители. Также на месте дежурят пожарно-спасательные подразделения, возгорание не зафиксировано.

На месте происшествия работают сотрудники инспекции, они выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, накануне страшная авария произошла в Краснодарском крае: автобус столкнул в обрыв кроссовер и полетел вслед за ним, почти раздавив его. Погибли три человека, более 40 госпитализированы. Лайф публиковал список пострадавших, а также называл причину трагедии.