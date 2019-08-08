Ален Делон лечится в клинике в Швейцарии

Сейчас состояние 83-летнего актёра стабильное, он отдыхает в стране в спокойном режиме.

Французский актёр Ален Делон, который перенёс несколько недель назад инсульт, на данный момент лечится в клинике в Швейцарии, сообщило AFP со ссылкой на его сына Энтони Делона.

Он рассказал, что артиста прооперировали в парижской больнице Питье-Сальпетриер, где три недели он находится в отделении интенсивной терапии.

— Все члены семьи находились у его постели — мой брат, моя сестра и моя мама Натали, — добавил Энтони Делон.

По его словам, сейчас состояние 83-летнего актёра стабильное. Он вернулся в Швейцарию и отдыхает там в спокойном режиме в одной из клиник.

— Моя сестра, которая сейчас живёт в Швейцарии, следит за его восстановлением и держит нас в курсе его состояния, — рассказал Энтони Делон.

В середине июля Алена Делона госпитализировали с участившимися приступами мигрени. Проблемы со здоровьем у Делона начались после смерти его бывшей жены Мирей Дарк.