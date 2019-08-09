В Москве строят и проектируют 75 новых станций метро

Сегодня завершена проходка двух тоннелей между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", а также между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом" БКЛ.

В Москве ведут работы по строительству 35 станций метро. 22 из них войдут в состав Большой кольцевой линии (БКЛ), четыре — Некрасовской, семь — Коммунарской и две — Люблинско-Дмитровской. Об этом пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.

Ещё 40 станций находятся на стадии проектирования. Речь идёт о Бирюлёвской, Коммунарской, Рублёво-Архангельской линиях, а также о части Калининско-Солнцевской ветки, которая будет идти до аэропорта Внуково.

Вообще, в #мосметро сейчас огромный размах строительных работ. С начала этого года мы открыли 8 новых станций - это участок Некрасовской линии и продолжение Сокольнической ветки на юге Москвы. А прямо сейчас в работе 75 станций, включая #БКЛ. 35 уже строятся, 40 проектируются. pic.twitter.com/TSztFC8oq1 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 8, 2019

С начала года в Москве введены в эксплуатацию восемь станций метро. Четыре из них находятся на Некрасовской линии, ещё четыре — на Сокольнической.

Как сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, завершена проходка двух перегонных тоннелей между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", а также между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом" Большой кольцевой линии. По словам градоначальника, впервые в истории строительства мосметро проходка двух перегонных тоннелей завершена одновременно.

— Почему мы уделяем такое большое, почти ежедневное внимание строительству БКЛ — каждой станции, каждому тоннелю, каждому этапу? Хотел бы напомнить ещё раз о её значении. Конечно, улучшится транспортная ситуация для москвичей, живущих в шаговой доступности от станций БКЛ. Конечно, появится связка между районами, где раньше не было линий метро. Но самое главное — БКЛ в целом изменит пассажиропотоки в системе метрополитена, сделает их более распределёнными и уменьшит нагрузку на наиболее загруженных участках, — пояснил Собянин.

Западный отрезок Большой кольцевой линии от "Хорошёвской" до "Можайской" начали строить в 2018 году. Его общая длина — девять километров. На участке будут расположены четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мнёвники" и "Можайская".

Работы ведутся в два этапа. На первом этапе построят участок "Хорошёвская" — "Карамышевская", на втором — участок "Карамышевская" — "Можайская". Работы планируют закончить в 2020 и 2021 годах соответственно.

— Реализация этих проектов действительно может сделать московский общественный транспорт одним из лучших в мире. Такой шанс у нас сегодня есть, и мы должны его полностью реализовать, — резюмировал мэр.

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