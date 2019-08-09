Лолита рассказала о жизни в Болгарии

Певица предупредила, что цены на продукты в туристических зонах заметно выросли.

Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии в своём инстаграме.

Артистка отметила, что дома в её деревне очень дешёвые, однако их состояние плохое.

— Дома очень дешёвые, но убитые. Это я про свою деревню! Есть цены разные, но сейчас все цены упали! — ответила певица на вопрос о стоимости недвижимости в Болгарии.

По словам Лолиты, после покупки дома обычно сносят и строят заново.

Также она посоветовала не связываться с "комплексами", поскольку "они дерут за обслуживание, а обслуживать не умеют".

Однако Лолита назвала и положительные моменты жизни в Болгарии: воздух и продукты. При этом она предупредила, что продукты в туристических зонах заметно подорожали.

Ранее Лолита рассказала о слежке рядом со своим домом в Болгарии.