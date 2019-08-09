Лолита рассказала о жизни в Болгарии

Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии в своём инстаграме.
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Вспомнила детство, пошла тырить (сленг из детства) всё, что выбивается за участки). Ногти в хлам от подрезания любимых кустов, перчатки не люблю). Мой верный Боцман всё время рядом! Плохо ел, пока я не прилетела. Теперь аппетит на радость любому хозяину)! Научилась опрыскивать помидоры смесью из питьевой соды и йода)! Век живи, всё равно будет много открытий!!☝️🤓
Артистка отметила, что дома в её деревне очень дешёвые, однако их состояние плохое.
— Дома очень дешёвые, но убитые. Это я про свою деревню! Есть цены разные, но сейчас все цены упали! — ответила певица на вопрос о стоимости недвижимости в Болгарии.
По словам Лолиты, после покупки дома обычно сносят и строят заново.
Также она посоветовала не связываться с "комплексами", поскольку "они дерут за обслуживание, а обслуживать не умеют".
Однако Лолита назвала и положительные моменты жизни в Болгарии: воздух и продукты. При этом она предупредила, что продукты в туристических зонах заметно подорожали.
Ранее Лолита рассказала о слежке рядом со своим домом в Болгарии.
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