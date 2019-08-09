Кардиолог развеял миф о пользе ежедневного бокала вина

По его словам, необходимо полностью изменить образ жизни, чтобы значительно уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Для сохранения здоровья сердца следует вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции, при этом бокал вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РИА "Новости" заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

По его словам, чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями мужчины из-за разницы в гормональном фоне, большей подверженности стрессу и склонности к нездоровому образу жизни.

— Одна из причин [более высокой заболеваемости среди мужчин] заключается в том, что у женщин в детородном возрасте гормональный фон, в частности женские половые гормоны [эстрогены], служит фактором, препятствующим повреждению стенки артерий. Кроме того, женщины более стрессоустойчивы и менее агрессивны, их эмоции чаще направлены на позитивные вещи: на семью, детей. Мужчины больше подвержены стрессам, больше склонны к нездоровому образу жизни и разным излишествам, — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, факторами риска также являются неправильное питание, вредные привычки, особенно курение, стрессы и генетические факторы.

Врач посоветовал правильно питаться и вести активный образ жизни, чтобы сохранить здоровье сердца. При этом он отметил, что недостаточно лишь "съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку". По его словам, необходимо полностью изменить образ жизни, чтобы значительно уменьшить риски заболеваний.

Попов считает, что профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний являются в том числе и положительные эмоции, поскольку стресс является одной из основных причин, влияющих на развитие болезней.

Согласно результатам научных исследований, бокал красного вина в день не оказывает положительного влияния на работу сердца, вопреки мифам на этот счёт, рассказал врач. По его словам, суточная доза в виде одного бокала является безопасной, поэтому если человеку надо снять стресс, то он может себе это позволить.

Попов также посоветовал посещать кардиолога после 40 лет один раз в год, ещё лучше проходить регулярно диспансеризацию.

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