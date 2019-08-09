"Союзмультфильм" хочет создать собственный парк развлечений

Пилотный проект планируют запустить летом 2020 года на ВДНХ в интерактивном павильоне.

"Союзмультфильм" рассматривает возможность создать парки развлечений под собственным брендом, рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в интервью Forbes.

— Мы обсуждаем новые источники выручки. Такие, как парки indoor- и outdoor-формата, (открытого и закрытого типа соответственно. — Прим. Лайфа) брендированные "Союзмультфильмом". По аналогии с Disney, Dreamworks и Universal. Это опять вопрос больших инвестиций, — рассказала Слащева.

Она отметила, что пилотный проект парка запустят летом 2020 года на ВДНХ в интерактивном павильоне. Там посетители смогут погрузиться в атмосферу известных мультфильмов благодаря дополненной реальности и фиджитал-проекций — объединения физического парка с виртуальным.

— Площадь этого парка небольшая — чуть меньше 2500 кв. м, это наш совместный проект с Минкультом и Правительством Москвы, — рассказала собеседница агентства.

По её словам, на данный момент в павильоне проводится капитальный ремонт, после завершения которого начнётся техническое оснащение пилотной версии парка.

Студия также намерена продвигать этот формат в регионы и уже получила запросы на открытие парков от нескольких российских субъектов. Так, павильон "Союзмультфильма" планируется создать в развлекательном парке в посёлке Бор Нижегородской области по франшизе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сбербанк намерен купить 80% акций "Союзмультфильма".