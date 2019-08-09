Школьник пошёл поплавать в Амуре вместе с друзьями и утонул

13-летний ребенок, не умевший плавать, утонул в реке Амур в Хабаровске, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СКР.

По информации следствия, 5 августа четверо детей пришли на берег реки Амур в Индустриальном районе города. Дети играли на берегу, трое купались. Четвёртый — 13-летний мальчик, который не умел плавать — зашёл в воду и утонул.

Тело ребёнка пока не нашли. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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