Река Амур подтопила 330 дачных участков у Хабаровска

Отмечается, что спасатели на лодках ежедневно проводят осмотр и беседы с гражданами в связи с текущей ситуацией.

Повышение уровня воды в реке Амур у Хабаровска на 18 см вызвало подтопление 330 дачных участков на островах у города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

— Продолжается рост воды в реке Амур у города Хабаровска. На островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский в зоне подтопления находятся порядка 330 дачных участков, — говорится в сообщении.

Согласно информации Дальневосточного Гидрометцентра, уровень воды в Амуре у Хабаровска на 02:00 по мск составляет 476 см, поднявшись за сутки на 18 см, при неблагоприятной отметке в 450 см. В течение двух дней ожидается подъём воды ещё на 30–40 см.

На данный момент спасатели на лодках дежурят у островных территорий Хабаровска, рядом с дачными участками граждан. Ежедневно проводятся осмотр и беседы с жителями. Также вдоль береговой черты находятся посты, проводящие мониторинг уровня воды и докладывающие в оперативный штаб регионального ГУ МЧС России в режиме онлайн.

Напомним, что ранее региональное ведомство рассчитывало, что к 6–8 августа уровень воды в реке Амур может достичь 580–630 миллиметров. В регионе действует режим ЧС из-за паводковой ситуации.