В "Роскачестве" рассказали, на что обратить внимание при выборе школьной формы

Эксперты советуют проверить маркировку товара, состав ткани, а также качество швов и фурнитуру.

В преддверии нового учебного года специалисты "Роскачества" составили список рекомендаций по выбору школьной формы. В частности, они советуют проверять состав тканей и маркировку изделия.

На этикетке одежды должны быть указаны не только данные производителя, рекомендации по уходу и состав ткани, но и указание на то, для кого предназначено изделие. В том случае, если в маркировке не указано, что вещь предназначена для детей, школьников или подростков, возможно, "продукция декларировалась производителем как взрослая, а к взрослой одежде предъявляются менее строгие требования".

Что касается состава, то подкладочная ткань должна состоять из натуральных материалов или не синтетических искусственных, таких как вискоза. В составе ткани верха должно быть не более 55% синтетики, в таком случае форма не будет сминаться, но в то же время будет комфортной в носке.

— Даже если ткань верха костюма на 70% состоит из шерстесодержащих тканей, а подкладка на 100% из полиэфирных волокон, такой костюм не соответствует минимальным требованиям по безопасности и не является комфортным, — уточнили эксперты.

Кроме того, в "Роскачестве" призывают обратить внимание на пошив боковых карманов, обработку низа брюк и качество швов и молнии. Они должны быть крепкими.

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