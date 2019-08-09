Экс-глава аппарата Атамбаева задержан по делу о захвате спецназовцев в заложники

Фарид Ниязов помещён в следственный изолятор на 48 часов, мера пресечения ему пока не избрана.

Бывшего главу аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова задержали по делу о захвате в заложники сотрудников спецподразделения "Альфа" во время штурма особняка Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По данному делу допрошена также советник Атамбаева Кундуз Жолдубаева. Она переведена в статус свидетеля и отпущена. Ниязов задержан на 48 часов, мера пресечения ему пока не избрана.

Вечером 7 августа спецназ "Альфа" начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в Кой-Таше по подозрению в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. На помощь экс-президенту пришли несколько сотен сторонников, которые вступили в столкновение с силовиками и отбили политика. В ходе операции были взяты в заложники шесть спецназовцев, один был убит, многие ранены. Сам Атамбаев признался, что стрелял во время штурма его особняка.

После неудачного штурма возбуждено шесть уголовных дел, в том числе по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Захват в заложники". Атамбаев 8 августа сдался властям и решением суда был арестован до 26 августа.