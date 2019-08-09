Apple ответила на жалобу Лаборатории Касперского о притеснениях разработчиков

Американская компания заявила, что ранее отклоняла версии Kaspersky Safe Kids в связи с несоблюдением установленных к приложениям требований.

Компания Apple рассчитывает, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подтвердит наличие равных возможностей у всех разработчиков приложений для IOS. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комментарий компании Apple.

— Мы уверены, что расследование подтвердит, что все разработчики имеют равные возможности добиться успеха в AppStore, — говорится в сообщении.

Кроме того, в американской компании подчеркнули, что они не только относятся одинаково ко всем разработчикам, но и вкладывают существенные денежные средства в развитие площадки приложений AppStore, чтобы сделать магазин безопасным, удобным и доступным для всех.

Напомним, что накануне ФАС начала расследование в связи с действиями американской корпорации Apple на рынке распространения приложений для iOS. Проверка была инициирована из-за жалобы Лаборатории Касперского, которая обвинила фирму Apple в необоснованном отклонении новых версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

В свою очередь в корпорации Apple заявили, что недавно обновили "Рекомендации для приложений с функцией родительского контроля", а Лаборатория Касперского не представила обновления, соответствующие новым правилам.

— Мы работали с Лабораторией Касперского, чтобы помочь им привести своё приложение в соответствие, но они до сих пор не представили никаких обновлений, — заключили в компании Apple.

Ранее Лайф писал, что антимонопольная служба назначила расследование по данному инциденту на 13 сентября 2019 года.