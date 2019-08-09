Названа возможная замена Зеленскому в шоу "Квартала-95"

Кандидат на место комика уже разместил на своей странице в соцсети пародию на президента.

Студия "Квартал-95" определилась с выбором артиста, который должен заменить ушедшего в политику и ставшего президентом Украины Владимира Зеленского. По данным издания "Украинская правда", ссылающегося на собственный источник в студии, изображать Зеленского в передаче "Вечерний квартал" будет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий. При этом сам артист уже разместил на своей странице в Instagram видео с пародией на Зеленского.

— Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего квартала" 13 августа, — цитирует издание слова своего источника.

Как сообщал Лайф, ранее студия "Квартал-95" анонсировала выход проекта с критикой нового президента Украины Владимира Зеленского. Как отметили представители компании, несмотря на то что Зеленский являлся членом студии, артисты намерены и дальше честно и объективно освещать происходящие события.