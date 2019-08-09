Минкульт хочет запретить приносить свою еду в кинотеатры

Речь идёт также об алкогольных и прохладительных напитках: подкрепиться на сеансе можно будет только тем, что было приобретено в кинобуфете.

Министерство культуры разработало ряд поправок к закону "О государственной поддержке кинематографии", самая неожиданная из которых касается запрета на пронос еды, прохладительных напитков и алкоголя в кинозалы. Документ был опубликован накануне на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Подкрепиться тем, что было куплено на территории кинотеатра, будет всё-таки можно, а вот употреблять принесенное с собой — нельзя.

В настоящее время во многих кинотеатрах уже висят таблички, запрещающие проносить на сеансы "чужую" еду и напитки, однако законодательный запрет может быть введён только теперь, если инициатива Минкульта станет законом.

А ещё в законопроекте прописан запрет на проведение фото-, аудио- и видеозаписи фильмов в кинозалах или их фрагментов — независимо от цели записи. Это может расстроить любителей выложить фото с сеанса в Instagram.

Кроме прочего, будет запрещено проносить в кино оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, взрывчатые вещества, а также наркотики и стимуляторы.

Напомним, что этой весной Госдума приняла закон о недопустимости распространения запрещённой для детей информации. Документ регулирует доступ к контенту, имеющему возрастное ограничение 18+. Речь идёт в том числе о фильмах, которые можно посмотреть в кинотеатрах: на некоторые премьеры теперь можно будет попасть только по паспорту.