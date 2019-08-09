Упавшие с лесовоза брёвна раздавили двух человек в Костромской области

В "ниве" рядом с грузовиком ехали два пенсионера и молодой человек. Ему удалось выжить.

В Костромской области в результате падения брёвен с лесовоза погибло два человека, ещё один пострадал. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошёл сегодня, 9 августа, около 13 часов дня в Шарьинском районе. Согласно предварительной информации, лесовоз и "нива" ехали во встречном направлении по федеральной трассе Урень — Шарья — Никольск — Котлас.

На 135-м километре дороги по причине поломки коников (конструкции, предназначенной для транспортировки длинных цилиндрических предметов) из кузова грузовика на проезжую часть и обочину выпала древесина.

Несколько брёвен попало в проезжающую мимо "ниву". Погибло два пенсионера, а 19-летний пассажир, который сидел на заднем сиденье, был экстренно доставлен в местное отделение клинической больницы. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе и начальник областного управления ГИБДД Михаил Чумак. Устанавливаются детали и обстоятельства инцидента. Расследование взято на контроль Следственного управления регионального УМВД России.

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