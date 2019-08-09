Пьяный фельдшер из Кирова попытался избежать лишения прав, вызвав скорую

От экспертизы на алкотестере он отказывался, объясняя это тем, что "физически не может дунуть в трубку" из-за болей и необходимости срочно навестить уролога.

В Кирове нетрезвый водитель, которого остановили сотрудники ДПС, попытался избежать штрафа и лишения прав благодаря своей работе: Андрей работает фельдшером в скорой помощи.

Как стало известно Лайфу, сотрудники дорожно-постовой службы остановили пьяного автолюбителя около пяти утра. Чтобы уклониться от солидного штрафа и наказания в виде лишения прав, мужчина решил воспользоваться служебным положением. Андрей заявил полицейским, что сейчас вызовет скорую помощь и "отмажется" благодаря тому, что работает фельдшером.

Коллеги решили, что его следует отвезти в местное отделение городской клинической больницы, поскольку Андрей жаловался на сильную боль в правом боку. Однако в больнице хирург не нашёл признаков воспалительного процесса или других патологий и посоветовал хитрецу обратиться к урологу.

Уже в машине ДПС жителю Кирова предложили измерить степень алкогольного опьянения, однако мужчина заявил, что ему нужно срочно к урологу. Фельдшер объяснил, что "очень хотел бы" пройти экспертизу на алкотестере, но он "просто физически" не может дуть. После этого мужчина вызвал скорую во второй раз.

Согласно информации ГИБДД, фельдшеру Алексею грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет за административное правонарушение. Примечательно, что у мужчины уже есть опыт в таких делах: в 2015 году его уже лишали прав за вождение в пьяном виде.

А в Череповце пьяный водитель попытался съесть свои права.