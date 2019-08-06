В Череповце пьяный водитель попытался съесть свои права

Инцидент попал на видеокамеру, установленную в салоне автомобиля ДПС. Пользователи соцсетей уже придумали слоган для видео: "Ты — не ты, когда голоден!"

Инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 августа в Зашекснинском районе, где полицейские заметили мужчину и женщину, которые еле стояли на ногах и садились в автомобиль "Мазда". Машина тронулась с места, но сотрудники ДПС остановили авто и попросили водителя предъявить права. В машине при этом пахло алкоголем.

— В момент проверки по базам данных мужчина неожиданно потребовал у инспектора назад своё водительское удостоверение и, не дожидаясь, сам его забрал из рук полицейского. Когда сотрудник полиции отвернулся, водитель сначала убрал пластиковый документ в карман, а потом и вовсе попытался его съесть, но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Правонарушителя отправили в больницу на медицинское освидетельствование, от которого он отказался на месте. В отношении водителя составлен административный протокол по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Его автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее Лайф рассказывал, как в Самаре пьяного виновника ДТП привязали к столбу, чтобы он не скрылся с места происшествия. А ещё мы публиковали видео с нетрезвым водителем, который напал на сотрудников ДПС в Кирове. Неадекватный мужчина уговорил полицейских снять с него наручники, а затем накинулся на одного из них.