Генпрокуратура проверит "Кресты-2" после сообщений о пытках

Параллельно собственную служебную проверку уже проводит Федеральная служба исполнения наказаний.

Генпрокуратура России совместно с сотрудниками центрального аппарата прокуратуры Санкт-Петербурга проведёт проверку в петербургском СИЗО-1, более известном под названием "Кресты-2". Поводом стали сообщения СМИ о пытках на территории учреждения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

— Управлением по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована проверка по сообщениям ряда средств массовой информации о неправомерных действиях в Санкт-Петербурге лиц, заключённых под стражу, в отношении других арестованных, — говорится на официальном сайте ведомства.

Прежде всего прокуроры проверят, насколько точно исполняется закон в сфере обеспечения безопасности лиц, содержащихся и заключённых под стражу.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — добавили представители Генпрокуратуры РФ.

Как отметили в ведомстве, если информация о пытках подтвердится, будет принято соответствующее правовое решение.

Как сообщал Лайф, проверку в "Крестах-2" проводят также сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний после опубликования в СМИ информации о пытках в СИЗО-1 Санкт-Петербурга.