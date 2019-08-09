Вован и Лексус представились премьером Украины и разыграли губернатора Юты

Во время звонка стороны успели обсудить в том числе алкоголь для Петра Порошенко.

Два российских пранкера провели разговор с губернатором американского штата Юта Гэри Гербертом под видом экс премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Соответствующая видеозапись розыгрыша была опубликована на YouТube-канале.

Предположительно, телефонная беседа прошла в конце октября 2018 года, в Хеллоуин. Вован (Владимир Краснов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Гэри Герберту, представились тогдашним премьером Незалежной и затронули несколько тем.

В частности, в разговоре молодые люди заявили, что к голодомору на Украине 1932 года якобы "причастен персонально Путин". Кроме того, в ходе беседы был упомянут посол США в России Джон Хантсман (бывший губернатор Юты), а также обсуждалась "смена политического режима в России".

Кроме того, пранкеры спросили, смогут ли в Юте найти хорошую бутылку алкоголя для президента Порошенко, который якобы в ближайшее время планирует свой визит в штат. И хоть губернатор штата отметил, что у них распространена культура здорового образа жизни, в случае необходимости они найдут "лучшую бутылку в Америке" для лидера Незалежной.

Сами телефонные хулиганы подчеркнули, что обнародовали пранк на своём канале в YouТube в связи с тем, что Джон Хантсман уходит с должности посла США в РФ и собирается баллотироваться снова на пост губернатора Юты.

Ранее Лайф писал, что посол США в РФ Джон Хантсман подал заявление об отставке.