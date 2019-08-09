Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине, — сказал Трамп журналистам.
Также президент США рассказал, что пригласил Владимира Зеленского в Белый дом и ждёт встречи с ним.
Ранее Лайф писал о том, что Зеленский рассчитывает на встречу в "нормандском формате" для урегулирования ситуации в Донбассе.
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