Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным

Планируется, что вскоре может состояться встреча в "нормандском формате" по вопросу Донбасса.

Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине, — сказал Трамп журналистам.

Также президент США рассказал, что пригласил Владимира Зеленского в Белый дом и ждёт встречи с ним.

Ранее Лайф писал о том, что Зеленский рассчитывает на встречу в "нормандском формате" для урегулирования ситуации в Донбассе.