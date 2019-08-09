Сбербанк снизит ипотечные ставки для многодетных семей

Поводом для этого послужило уже второе за короткое время снижение ключевой ставки Банком России.

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с господдержкой для многодетных семей до пяти процентов. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

— На этой неделе мы, следуя за динамикой ключевой ставки Банка России, снизили ставки по основной линейке ипотечных продуктов. На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности по ипотечным продуктам с господдержкой, — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Таким образом, ставка будет снижена с шести процентов годовых до пяти. Эти условия распространяются на семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 1 марта 2023-го родился второй или последующий ребёнок.

Отмечается, что изменения вступят в силу с понедельника, 12 августа.

Ранее Лайф писал, что Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотеке до 0,7 процентных пункта по основной линейке продуктов. Нововведение вступило в силу с 6 августа. В предыдущий раз ставки по ипотеке банк снижал 25 мая. Тогда это произошло на 0,3–0,6 процентных пункта.