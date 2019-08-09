Apple заплатит миллион долларов за выявление уязвимостей в iPhone

Компания Apple в ходе конференции Black Hat Security Conference заявила о том, что заплатит 1 миллион долларов любому, кто обнаружит уязвимости в cмартфоне iPhone. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом приз в размере одного миллиона долларов будет выплачиваться только за удалённый доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны пользователя телефона. Ещё 500 тысяч долларов будет выплачено тому, кто сможет обнаружить "сетевую атаку, не требующую взаимодействия с пользователем".

Кроме того, добавили в компании, предложение будет актуально для всех специалистов. Уязвимости будут искать в программном обеспечении Mac, а также в других системах.

Предыдущая самая высокая награда Apple за выявление уязвимостей составила 200 тысяч долларов за сообщения об ошибках, которые затем были исправлены с помощью обновлений программного обеспечения.

Ранее Лайф писал, что в WhatsApp нашли "дыры", позволяющие хакерам менять сообщения.