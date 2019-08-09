"Любовь и голуби" стал самым популярным фильмом СССР на YouTube

Знаменитая картина "Любовь и голуби" Владимира Меньшова возглавила рейтинг самых популярных советских фильмов на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм", её посмотрели более 20 миллионов раз, сообщает сайт студии.
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Интернет совершил революцию в дистрибуции фильмов. Благодаря Всемирной паутине удалось достичь того, что неподвластно средствам традиционного кинопроката. Недавно количество просмотров фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби» на YouTube-канале «Мосфильма» превысило 20 млн с момента размещения. Подробнее по ссылке в профиле ↖️↖️↖️🎥 #Мосфильм #Интернет #прокат #дистрибуция #YouTube #ОнлайнКинотеатр #статистика Фото предоставлены информационным центром «Мосфильм-ИНФО», при использовании ссылка на источник обязательна.
— Недавно количество просмотров фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби" на YouTube-канале "Мосфильма" превысило 20 миллионов с момента размещения, — пишут представители организации.
На втором месте в рейтинге оказался фильм "Иван Васильевич меняет профессию" — у него 18,9 миллиона просмотров. Третью строчку заняла картина "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" — 18 миллионов просмотров. Четвёртым стал фильм "Девчата" — 16 миллионов просмотров.
Ранее российский мультфильм "Три кота" набрал более 1,5 млрд просмотров на YouTube.
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