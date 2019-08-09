Лондон остался без электричества после крупной аварии

Отключение света затронуло в общей сложности более 600 тысяч человек на западе, севере и северо-западе Великобритании.

Лондон и юго-восток Великобритании столкнулись с массовыми отключениями электричества. В движении поездов возникли сбои, перестали работать светофоры, говорится в сообщении британской службы электросетей в Twitter.

— Нам известно об отключении электроэнергии, которое затронуло большую часть Лондона, а также юго-восток страны. Считаем, причиной, по которой наши клиенты сталкиваются с трудностями, является сбой в сетях национальной энергосистемы, — сказано в сообщении.

Large parts of London and South East without electricity after power cuthttps://t.co/f62puBIG1L pic.twitter.com/KbZ4VM6jW6 — Phillip Covell (@PhillipCovell) August 9, 2019

Как рассказали в компании WPD, которая объединяет четырёх дистрибьюторов электроэнергии на западе Британии, произошёл "крупный" инцидент.

— Мы работаем над возобновлением подачи электроэнергии, — заверили в компании.

В управлении транспорта Лондона рассказали, что из-за сбоя в столице перестала работать часть светофоров, из-за проблем с электроэнергией встали железнодорожные составы, а также поезда в метро.

#Breaking: Major electricity breakdown in #UK, large parts of South East, Midlands & North East r without electricity because of a failure on National Grid's network.



Train services to & from #London Kings Cross currently at a standstill. Airport operations affected. #PowerCut pic.twitter.com/KMN08tHCVk — SherY (@SherySyed2) August 9, 2019

По информации BBC, сбои произошли в том числе и в Уэльсе. Отключение электроэнергии затронуло более 600 тысяч человек на западе, севере и северо-западе страны. В Лондоне и на юго-востоке Англии без света осталось 300 тысяч человек.

Подача электричества возобновилась спустя час.

Ранее в Венесуэле также произошло массовое отключение электричества.