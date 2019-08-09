Лондон остался без электричества после крупной аварии

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Фото © Twitter / David Maina Ndung'u

Отключение света затронуло в общей сложности более 600 тысяч человек на западе, севере и северо-западе Великобритании.

Лондон и юго-восток Великобритании столкнулись с массовыми отключениями электричества. В движении поездов возникли сбои, перестали работать светофоры, говорится в сообщении британской службы электросетей в Twitter.

Нам известно об отключении электроэнергии, которое затронуло большую часть Лондона, а также юго-восток страны. Считаем, причиной, по которой наши клиенты сталкиваются с трудностями, является сбой в сетях национальной энергосистемы, — сказано в сообщении.

Как рассказали в компании WPD, которая объединяет четырёх дистрибьюторов электроэнергии на западе Британии, произошёл "крупный" инцидент.

Мы работаем над возобновлением подачи электроэнергии, заверили в компании.

В управлении транспорта Лондона рассказали, что из-за сбоя в столице перестала работать часть светофоров, из-за проблем с электроэнергией встали железнодорожные составы, а также поезда в метро.

По информации BBC, сбои произошли в том числе и в Уэльсе. Отключение электроэнергии затронуло более 600 тысяч человек на западе, севере и северо-западе страны. В Лондоне и на юго-востоке Англии без света осталось 300 тысяч человек.

Подача электричества возобновилась спустя час.

Ранее в Венесуэле также произошло массовое отключение электричества.

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