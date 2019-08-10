Учёные рассказали, какие продукты снижают риск возникновения рака кожи

Исследователи отметили, что на развитие болезни влияют и такие факторы, как курение и пристрастие к загару.

В США учёные Университета Брауна рассказали, какая диета поможет снизить риск появления рака кожи, сообщило издание Focus.

Оказалось, что пища, в которой содержится много витамина А, может сократить риск появления плоскоклеточной карциномы, которая является вторым по частоте возникновения видом рака кожи.

Учёные смогли доказать эффективность витамина двумя исследованиями. В первом они 28 лет наблюдали за здоровьем 121 700 женщин, а во втором — 26 лет следили за 51 529 мужчинами. Причём у 123 тысяч участников была светлая кожа, которая больше подвержена онкологии.

Испытуемые вели специальную анкету о своём питании. В итоге выяснилось, что за весь период наблюдения рак кожи появился у 3% участников эксперимента, причём риск возникновения онкологии у группы, которая предпочитала продукты с большим содержанием витамина, был ниже примерно на 17%.

— Участники исследования получали его (витамин) преимущественно из фруктов и овощей. Особенно много витамина А содержится в кудрявой капусте, моркови и батате, — сказано в материале.

При этом исследователи отметили, что на развитие болезни влияют и другие факторы, в частности курение и пристрастие к загару. Также они подчеркнули, что превышение допустимой нормы витамина А в организме плохо влияет на здоровье.

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